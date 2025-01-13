Sokak hayvanlarını toplama ihalesi yapıldı

AKP’li Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin sokak köpeklerini toplatmak için ihale düzenlediği ortaya çıktı.

Sokakta yaşayan köpeklerin “uyutulmasını” da içeren sokak hayvanlarına dair kanun düzenlemesi tüm tepkilere ve protestolara rağmen 30 Temmuz 2024’te TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamada kabul edilerek Meclis'ten geçti.

Yasalaşan 17 maddelik "160 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 2 Ağustos yürürlüğe girdi.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, kısa süre önce de AKP’li Erzurum Büyükşehir Belediyesi, “Köpek Toplama Hizmeti” adı altında ihale düzenledi. 5 Aralık 2024 tarihinde düzenlenen ihaleye sadece Naturatek Çevre Şirketi katıldı.

Şirket ile Büyükşehir Belediyesi arasında 1 milyon 335 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Sözleşmenin süresi üç ay olarak açıklanırken ihalenin kapsamı ve içeriği ise açıklanmadı.