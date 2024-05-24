Sokak hayvanlarının "uyutulmasına" yönelik hazırlanan yasa tasarısına tepkiler büyüyor

Sokak hayvanlarının 'uyutulması' adı altında öldürülmelerine yönelik hazırlanan yasa tasarısına sanatçılardan gelen tepkiler büyüyor.

İktidar tarafından sokak hayvanlarının 'uyutulması' adı altında öldürülmesine yönelik hazırlanan yasa tasarısına sanatçılardan da tepkiler geldi.

Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Tarkan, Zülfü Livaneli, Ceylan Ertem gibi sanatçıların yanı sıra TBB, ÇYDD ve TEMA Vakfı gibi kurumlar da yasaya tepki gösterdi.

Tarkan, sosyal medya hesabı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sokak hayvanlarını öldürmek bir çözüm değil. Belediyelerin sokak hayvanları konusuna daha vicdani ve mantıklı çözümlerle yaklaşması gerek. Sokak hayvanları, sistematik kısırlaştırmayla, barınakların artırılmasıyla kontrol altına alınabilir. Bize katliamlar değil, elimizi kalbimize koyarak bulduğumuz çözümler yakışır."

Yasaya tepki gösteren Ceylan Ertem ise, "Bu yasa tasarısı geçemez. Hadi geçti diyelim. Benim nasıl bir canavara dönüşeceğimi izleriz hep birlikte. Öldürün bakalım 1 tanesini de görelim neler oluyor. Şuraya yazıyorum" dedi.

Bu yasa tasarısı geçemez.

Hadi geçti diyelim. Benim nasıl bir canavara dönüşeceğimi izleriz hep birlikte. Öldürün bakalım 1 tanesini de görelim neler oluyor.

Şuraya yazıyorum ✊🏻 — ceylan ertem 🩵 (@ceylan_peace) May 23, 2024

Zülfü Livaneli ise "Kamu kurumları yıllar boyunca her gün binlerce köpeği kısırlaştıramaz mıydı?" diye sordu ve "Kendi ihmallerininin bedelini zavallı hayvanlara ödetmek istiyorlar. Lütfen çağdaş çözümler bulun. Katliam çözüm olamaz" sözleriyle tepki gösterdi.

Prof. Dr. Naci Görür, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Sokak köpekleri insanları tehdit ediyormuş, bu doğru olabilir ama çözüm olarak uyutulmalarını düşünmek zalimlik, kabul edilemez. İnsanı insan yapan sevgidir, insana ve tüm mahlükata hizmet etmektir. Lütfen insanlığımızı kaybetmeyelim, sevgiyle."

Yasa tasarısına Türkiye Barolar Birliği (TBB) de tepki gösterdi. TBB'den yapılan açıklamada, "Tüm canlıların yaşam hakkının korunması adına her türlü hukuksal mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz" denildi.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), kamusal alanlarda yapılacak düzenlemelerin sorunları çözmeye yönelik olması gerektiğini, sokak hayvanlarını doğal yaşam alanlarından kopararak öldürmenin bir çözümö olamayacağını ifade etti.

TEMA Vakfı ise, kurucusu Hayrettin Karaca'nın "Yaşamak istiyorsan yaşatacaksın" sözüyle bir görsel paylaşarak konuya dikkat çekti.