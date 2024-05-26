Sokak hayvanlarının yaşamını savunacağız

HABER MERKEZİ

Toplu hayvan katliamına yol açacak yasa teklifine toplumun neredeyse tüm kesimlerinden tepkiler sürüyor.

Serbest Veteriner Hekimler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bilsay Kanat, “Hayvanlara karşı katliam çağrıları yapmak, tecrit alanları kurmak hem kanunlara aykırıdır hem de vicdani olmayan denenmiş uygulamalardır. Kamusal alanı hayvansızlaştırmak yıllarca bu topraklarda denendiyse de başarılı olmadığı gibi vicdanları yaralayan izler bıraktı” dedi.

“Çözüm hayvan üreme kontrolünden geçmektedir. Yerel idareler görevlerini yapmalıdır” ifadelerini kullanan Kanat şöyle konuştu: “Merkezden taşraya örgütlenmiş bir veteriner hekim otoritesi ile bunun çözümü mümkün. Tüm Türkiye’de Tarım ve Orman Bakanlığı taşra örgütleri, belediyeler ve serbest hekimler ile yapılacak eş zamanlı kısırlaştırmalar ile popülasyon kontrol altına alınır. Sokak hayvanlarının sahiplenilmesi önündeki bürokratik engeller kaldırılmalı, teşvik edilmelidir. Güncel uygulamalar ne yazık ki bunu zorlaştırmaktadır. Bilimsel veriler ve biz veteriner hekimlerin deneyimleri başka bir yol olduğunu söylüyor. Ölüme karşı yaşamı savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Yasa, tıp etiği ile çelişki içindeyse, biz hekimler bunun düzeltilmesi için mücadele edeceğiz."