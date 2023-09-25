Sokak kavgasına giren Savaş Cebeci: Kötü örnek olduğum için özür dilerim

Sosyal medyada karşılıklı olarak atışıp sokak kavgasına tutuşan Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan’dan, olayla ilgili son videolar geldi. Cebeci, Kazgan’ın çektiği video ardından yayınladığı videoda yaşananların yanlış olduğunu ifade etti ve kötü örnek olduğu için özür diledi.

Sosyal medyada karşılıklı olarak atışıp sokak kavgasına giren sporcu Savaş Cebeci, dövüşçü Kaan Kazgan ile yaşadığı olay hakkında son bir video yayınladı ve kötü örnek olduğu için özür diledi.

Savaş Cebeci ile MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan geçen günlerde İstanbul Tuzla'da kavga etmişti. Kazgan, ilk saniyelerde Cebeci'yi yere düşürmüş ve kanlar içinde kalana kadar darbelerini sürdürmüştü.

Kavga videosunun ardından takipçisi sayısı hızla artan Kazgan, bir video daha çekti.

Geçen günlerde yayınladığı videoda yaşananlardan bahseden Kazgan, "Herkese merhabalar. Biraz fazla kışkırtmaya maruz kaldığımı düşünüyorum. Oraya gelir gelmez teke tek çıkılacağı belli oldu. O ilk başta konuları uzatmak istedi. Aşağıya inmek istedi. Daha kötü olabilirdi, olmadı" diyerek başladığı videoda kavganın detaylarını anlattı.

Bu videonun ardından Savaş Cebeci de bir video yayınladı. İtalya’da tatilde olan Cebeci, yayınladığı videoda karşısına gelen gruptaki bazı kişilerin belinde silah olduğunu, o gün belki de birilerinin ölebileceğini söyledi.

Sosyal medyanın kışkırtmasına kapıldığını ifade eden Cebeci, hem yaşadıkları dövüşün arka planını anlattı hem de yaşananlardan dolayı ailesinden, sevenlerinden ve kötü örnek olduğu gençlerden özür diledi.