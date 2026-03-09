Sokak ortasında havaya ateş açıp sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kişinin sokak ortasında tabancayla peş peşe havaya ateş açtığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Tepki çeken görüntülerin ardından kimliği belirlenen 27 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kişinin tabancayla havaya ateş açtığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.
Görüntüler tepki toplarken, şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, İnegöl ilçesi Alanyurt bölgesinde meydana geldi.
İddiaya göre, Durmuş S. (27) sokak ortasında elindeki tabancayla peş peşe havaya ateş açtı.
O anlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti.
Yapılan çalışmanın ardından kimliği tespit edilen şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.