Sokak ortasında katledilen gazeteci Hakan Tosun son yolculuğuna uğurlanıyor

Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde 11 Ekim'de uğradığı saldırı sonrası yaşamını yitiren gazeteci ve belgeselci Hakan Tosun son yolculuğuna uğurlanıyor.

16 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek tören için basın yayın örgütlerinden çağrı yapıldı.

DİSK Basın-İş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada 16 Ekim Perşembe saat 13.00'te İstanbul Nurtepe Metro Meydanı'nda buluşulması çağrısında bulunurken "Uğradığı saldırı sonrası kaybettiğimiz gazeteci/belgeselci Hakan Tosun'u son yolculuğuna uğurluyoruz..." dedi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği de aynı adres ve saate çağrı yaptı ve "İstanbul’daki üyelerimizi ve tüm meslektaşlarımızı Gazeteci Hakan Tosun’u uğurlamaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

10 Ekim'den beri kendisinden haber alınamayan gazeteci Hakan Tosun'un; ailesinin, yaşam savunucularının ve gazetecilerin uğraşları sonucu Esenyurt'ta uğradığı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenilmişti.

Tosun’un, üzerinden kimlik çıkmadığı için bilinci kapalı şekilde hastaneye getirildiği ancak kaydı bulunmadığı için ailesine ulaşılamadığı belirtildi.

Darp edilmekten ağır yaralı ve cüzdanı da çalınmış bir halde yol kenarında bulunan gazeteci ve aktivist Hakan Tosun'un 13 Ekim Pazartesi günü beyin ölümü gerçekleşmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Tosun'un ölümüne ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Gözaltına alınan 18 ve 24 yaşlarındaki iki kişi daha sonra tutuklanmıştı.

Tosun'un avukatı Onur Cingil ise olay yerine gidip mahalle sakinleri ve esnafla görüşen gazeteci Umut Taştan'ın da fail yakınları tarafından tehdit edildiğini duyurmuştu.