Sokak ortasında pompalı tüfekle vurulan tekstilci yaraladı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde sokak ortasında husumetli tarafından bacağına pompalı tüfekle ateş edilen iş adamı yaralandı. Ormanlık alanda izini kaybettiren saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.



Olay, Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi 27. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; aracıyla sokağa gelen A.T., aralarında husumet olduğu iddia edilen iş adamına sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açtı. Tekstilci olduğu öğrenilen S.S., A.T.’nin açtığı ateş sonucu yağından yaralandı. Silah seslerini duran çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipler sevk edildi.





Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı iş adamı S.S., ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından aracını olay yerinde bırakan A.T., yaya olarak yakındaki ormanlık alana girerek izini kaybettirdi. Polis ekiplerinin şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Hastaneye kaldırılan iş adamının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.