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Sokak ortasında silahlı kavga: 1 ölü

Mersin’in Tarsus ilçesinde sokakta ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Güncel
  • 18.01.2025 21:44
  • Giriş: 18.01.2025 21:44
  • Güncelleme: 18.01.2025 21:46
Kaynak: İHA
Sokak ortasında silahlı kavga: 1 ölü
İHA

Mersin'de sokak ortasındaki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Yarbay Şemsettin Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 53 yaşındaki M.K., ismi öğrenilemeyen bir şahısla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K., silahla vurularak olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.K.’nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. M.K.’yı vuran şahsın karakola giderek teslim olduğu öğrenildi.

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