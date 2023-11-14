Sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi tutuklandı

İZMİR'in Torbalı ilçesinde bir çocuk sahibi Ahmet Alkan'ı (26) sokakta eşinin gözü önünde tabancayla vurarak öldüren Halil İbrahim Uludağ (78) tutuklandı. Olayla ilgili yapılan soruşturmada Alkan'ın kira artışı nedeniyle ev sahibi A.D. ile tartıştığı, cinayeti işleyen Uludağ'ın ise ev sahibinin akrabası olduğu ortaya çıktı.

Olay, 12 Kasım saat 15.00 sıralarında, Ayrancılar Mahallesi'nde meydana geldi. Halil İbrahim Uludağ, apartmandan çıkan Ahmet Alkan'a henüz belirlenemeyen nedenle tabancayla ateş ettikten sonra kaçtı. Alkan kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Alkan'ı ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Alkan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yapılan otopsinin ardından Alkan toprağa verildi. Olayın şüphelisi Uludağ ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Uludağ tutuklandı.



EV SAHİBİNİN AKRABASI ÖLDÜRMÜŞ

Alkan'ın hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak yeni detaylar da ortaya çıktı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nde tekniker olarak çalışan Alkan'ın, olay saatinde 2 yaşındaki çocuğu ve eşiyle apartmandan çıktıktan sonra karşılaştığı Uludağ tarafından tabancayla vurulduğu belirlendi. Ayrıca Uludağ'ın ev sahibi A.D.'nin akrabası olduğu öğrenildi. Alkan ile A.D.'nin kira artışında anlaşamayıp arabulucuya başvurup, zam oranında anlaştıkları da ortaya çıktı. Alkan'ın yılbaşına kadar evden çıkma konusunda A.D. ile de sözlü anlaşmaya vardıkları belirtildi.