Sokak röportajcıları neden cezaevinde?

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere iktidar partisi mensupları ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) sık sık sokak röportajlarını hedef alıyor.

Erdoğan, geçen aylarda da sokak röportajlarına yönelik rahatsızlığını, "Sokaklarda terör estiriliyor; mikrofonu kapan millete hakaret etme cüreti buluyor. Gazetecilik mesleğinin itibarına zarar veren bu sorunun üzerine ilgili kurumlarımız gitmeli" dedi.

Kendine Muhabir isimli YouTube kanalını yöneten Hasan Köksoy ile İlave TV isimli YouTube kanalını yöneten Arif Kocabıyık, Halil Kürklü isimli şahıs ile sokak röportajı yaptı. Ardından bazı sosyal medya hesapları sokak röportajını ve üç ismi hedef gösterdi.

4 Aralık’ta Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet’e verdiği talimatla üç ismin de “Cumhurbaşkanına hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlarından yakalanmasını istedi. Savcılık gözaltına alınan üç ismi “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

“RECEBO” DEMEK SUÇ MU?

Arif Kocabıyık’a yönelik tutuklama talebinin gerekçesi şöyle açıklandı: “Halil Kürklü isimli kişinin sokak röportajına dahil olup Türkiye'yi ziyarete gelen Katolik ruhani lideri Papa'ya alenen hakaretlerde bulunduğu, bu esnada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ‘Recebo’ diye hitap edip ‘dümenci’ olarak hakarette bulunduğu, bu paylaşımın da YouTube isimli sosyal paylaşım sitesinde yayınlandığı, şüphelinin bu suretle Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içerikli paylaşımları yayınladığı anlaşılmakla ve şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak tutuklanmasına…”

Hasan Köksoy ile Halil Kürklü’nün tutuklanma talebinin gerekçesi ise “Şüphelilerinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu anlaşılmakla…” diye ifade edildi. Üç isim de Emniyet, Savcılık ve hakimlik sorgularında suçlamaları reddetti.

21 GÜNDÜR CEZAEVİNDELER

Arif Kocabıyık, “Adli kontrol tedbiri uygulanmasının bu aşamada soruşturmaya konu suç ve bu şüpheli açısından 'yetersiz' kalacağı” gerekçesiyle, Hasan Köksoy ile Halil Kürklü ise “Delilleri yok etme ve gizleme şüphesiyle” tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 Aralık’ta tutuklanan üç isim de 21 gündür cezaevinde tutuluyor.