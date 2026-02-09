Sokak röportajcıları tahliye edildi

Sokak röportajı yapan İlave TV’nin sahibi Arif Kocabıyık ve Kendine Muhabir kanalının sahibi Hasan Köksoy ve sokak röportajında sarf ettiği sözler nedeniyle tutuklanan Halil Kürklü tahliye edildi.

TUTUKLANMIŞLARDI

Sokak röportajları yapan İlave TV’nin sahibi Arif Kocabıyık , yaptığı sokak röportajları nedeniyle 5 Aralık’ta gözaltına alınmış ve bir gün sonra da sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sokak röportajı yapan İlave TV ve Kendine Muhabir sayfalarında yayınlanan bir konuşmada 'Cumhurbaşkanına yönelik hakaret' içerikli ifadeler nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Röportajı veren Halil Kürklü ve Kendine Muhabir kanalının sahibi Hasan Köksoy, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Yaptıkları sokak röportajları nedeniyle tutuklanan Arif Kocabıyık ve Hasan Köksoy, 66 gün süren tutukluluk sürelerinin ardından bugün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tahliye edildi. Sokak röportaj sırasında sarf ettiği ifadeler nedeniyle tutuklanan Halil Kürklü’nün de tahliye edildiği bildirildi.