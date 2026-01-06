Sokak röportajcıları tahliye edilmedi

Kendine Muhabir isimli YouTube kanalını yöneten Hasan Köksoy ile İlave TV isimli YouTube kanalını yöneten Arif Kocabıyık, Halil Kürklü isimli şahsın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Köksoy ve Kocabıyık, Halil Kürklü ile sokak röportajı yaptı. Ardından bazı sosyal medya hesapları sokak röportajını ve üç ismi hedef gösterdi. 4 Aralık’ta Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet’e verdiği talimatla üç ismin de “Cumhurbaşkanına hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlarından yakalanmasını istedi. Savcılık gözaltına alınan üç ismi “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

“RECEBO” DEDİ…

Arif Kocabıyık’a yönelik tutuklama talebinin gerekçesi şöyle açıklandı: “Halil Kürklü isimli kişinin sokak röportajına dahil olup Türkiye'yi ziyarete gelen Katolik ruhani lideri Papa'ya alenen hakaretlerde bulunduğu, bu esnada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ‘Recebo’ diye hitap edip ‘dümenci’ olarak hakarette bulunduğu, bu paylaşımın da YouTube isimli sosyal paylaşım sitesinde yayınlandığı, şüphelinin bu suretle Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içerikli paylaşımları yayınladığı anlaşılmakla ve şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak tutuklanmasına…”

Hasan Köksoy ile Halil Kürklü’nün tutuklanma talebinin gerekçesi ise “Şüphelilerinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu anlaşılmakla…” diye ifade edildi. Üç isim de Emniyet, Savcılık ve hakimlik sorgularında suçlamaları reddetti.

Ancak üç isim de 6 Aralık 2025’te tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 Ocak’ta ise Antalya 4. Sulh Ceza Hakimliği üç isim için de “kaçma şüpheleri, adli kontrol hükümlerinin bu aşamada ölçüsüz olacağı” gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.