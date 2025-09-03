Sokak röportajcısı Özkan Bozkurt tutuklandı

Dört gün önce gözaltına alınıp adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Sarı Mikrofon isimli YouTube kanalının sahibi Özkan Bozkurt yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Kore Mahallesi’nde sokak röportajı sırasında yaşanan olay gündem oldu. 26 Ağustos tarihinde Sarı Mikrofon isimli YouTube kanalında "Türkiye’nin En Tehlikeli Mahallesi Kore Mahallesi'ne Girdik" başlığıyla bir video paylaşıldı.

Videoda, sokak röportajı sırasında bir kişinin tüfekle havaya ateş açtığı, bir başka gencin ise kameraya bakarak “Herkesin canını alacağım” şeklinde tehditler savurduğu anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Yapılan soruşturma kapsamında, olayın faili olduğu belirlenen ve mahallede ikamet eden G.B. isimli suça sürüklenen çocuk, ailesine ait evde yapılan aramada bulunan bir adet tüfekle birlikte, aynı gün gözaltına alındı.

SAVCI TUTUKLAMA TALEP ETTİ

Ancak 29 Ağustos tarihinde de sokak röportajını yapan, Sarı Mikrofon isimli YouTube kanalının sahibi Özkan Bozkurt, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul’daki evinden gözaltına alındı. Ters kelepçe takılan ve videosu çekilen Bozkurt, Tekirdağ’a götürüldü. Bozkurt, Emniyet’teki işlemlerinin ardından çıkarıldığı savcılıkca tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

"NEDEN BURADAYIM?"

Bozkurt 30 Ağustos’ta Çorlu 1. Sulh Ceza Hakimliği’ndeki savunmasında, “Neden burada olduğumu bilmiyorum. Kaçma şüphem yoktur. Çağrıldığımda her zaman ifadeye gelirim” dedi.

ADLİ KONTROL KARARI VERİLDİ

Mahkeme, Bozkurt’u haftada iki gün karakolda imza atması şeklinde uygulanacak adli kontrol kararı ile yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bıraktı.

YENİDEN GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla hakkında yeniden gözaltı kararı verildiği bildirilen Bozkurt dün gece saatlerinde İstanbul’da gözaltına alındı.

Bozkurt çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.