Sokak röportajı aylarca konuşulmuştu: Sosyal Çürüme kitabı yayımlandı

İnkılâp Kitabevi'nden Zeliha Bürtek imzasıyla yayımlanan eser, Zeliha Bürtek’in bir sokak röportajında ifade ettiği “Türkiye’de sosyal çürüme var, dönüşü olmayan bir yerdeyiz!” sözünden yola çıkıyor. Kitap yalnızca ekonomik sıkıntıların değil, toplumun vicdanında sessizce büyüyen sosyal çürümenin nedenlerini, belirtilerini ve sonuçlarını tartışıyor.

Gülşen İşeri’nin soruları ve analizleriyle derinleşen bu söyleşi, Türkiye’nin bugününe ayna tutarken okuru da düşünmeye ve sorgulamaya çağırıyor. İnsana, hayvana, doğaya yıllarca ses olan Zeliha Bürtek, yaşadığımız döneme dair çarpıcı gözlemlerini ve cesur tespitlerini bu kitapta paylaşıyor.

HEPİMİZİN GERÇEKLİĞİ

“Sosyal Çürüme”, yalnızca bir röportaj kitabı değil; bir toplumsal yüzleşme metni. Okuyan herkese yeni sorular sorduracak, bildiklerini sorgulatacak ve en önemlisi, cesaret verecek. Çünkü sosyal çürüme sadece bir kavram değil, hepimizin içinden geçtiği bir gerçeklik.

Türkiye ’de her geçen gün daha da derinleşen ekonomik kriz, toplumun tüm kesimlerini etkiliyor. Ama gerçekten yaşadığımız her sorun sadece ekonomiden mi kaynaklanıyor? Şiddetten kadın cinayetlerine, toplumsal dayanışmanın zayıflamasından gündelik hayattaki tahammülsüzlüğe kadar… pic.twitter.com/0l5YbgZrRn — İnkılâp Kitabevi (@inkilapkitabevi) October 18, 2025

