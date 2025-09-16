Sokak röportajı nedeniyle yargılanan Dilruba Kayserilioğlu beraat etti

Sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası alan Dilruba Kayserilioğlu'na verilen ceza istinaf tarafından kaldırıldı ve beraat kararı verildi.

Mahkeme, hakkında verilen 11 ay 20 gün hapis cezası hükmünün açıklanmasını geri bıraktıktan sonra beraat kararı verdi.

Kararı, sosyal medya üzerinden duyuran Kayserilioğlu'nun avukatı Hüseyin Yıldız şunları ifade etti:

"Geçen yıl başlamıştı mücadelemiz. Önce tutukluluğu kaldırmıştık, şimdi ise beraat kararı… Ülkemizde yaşanan tüm hukuksuzluklara ilham kaynağı olması en büyük isteğimizdir. Müvekkilim Dilruba Kayserilioğlu, "Cumhurbaşkanına Hakaret" nedeniyle hakkında verilen mahkumiyet kararı kaldırılarak beraat kararı verilmiştir. Umarım tüm hukuksuzluklar son bulur.”

Geçen yıl başlamıştı mücadelemiz. Önce tutukluluğu kaldırmıştık, şimdi ise BERAAT kararı… Ülkemizde yaşanan tüm hukuksuzluklara ilham kaynağı olması en büyük isteğimizdir. #kurtulusyoktekbasına @Dilruba_Yldzl pic.twitter.com/jwxMmxU2vl — HÜSEYİN YILDIZ (@_Huseyin_Yildiz) September 16, 2025

NE OLMUŞTU?

Dilruba Kayserilioğlu, İzmir'de bir sokak röportajında Instagram'ın erişime engellenmesine tepki göstermişti. Röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan Dilruba Kayserilioğlu, çıkarıldığı mahkemede 12 Ağustos'ta tutuklanarak Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamaları yöneltilen Kayserilioğlu’nun tutukluluğuna yapılan itiraz da reddedilmişti.

Kayserilioğlu, Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 18 gün sonra tahliye edilmişti.