Sokak röportajı veren kadın "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan tutuklandı

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde zirveye ulaşan "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla açılan dava ve tutuklamalara hemen her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak N.K. isimli yurttaş, sokak röportajında Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada, sosyal medyada yayınlanan bir sokak röportajında "AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ve iftirada bulunduğu" suçlamasıyla, N.K. adlı kadının gözaltına alınarak tutuklandığı belirtildi.

Emniyet'in X hesabından yapılan paydaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan bir sokak röportajında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine yönelik hakaret ve iftira içerikli sözler sarf eden kişinin N.K. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatla Cumhurbaşkanına hakaret suçundan adli tahkikat başlatılmış ve şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştır."

Erdoğan, geçmiş cumhurbaşkanlarına göre hakaret iddiasıyla şikayet ve dava açmada açık ara birinci sırada yer alıyor.