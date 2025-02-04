Sokak röportajının ardından tutuklanan 76 yaşındaki kadın tahliye edildi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle 'cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklanan 76 yaşındaki Nermin K.'nin tahliye edildiğini açıkladı.

Nermin K. isimli yurttaş, 8 gün önce sokak röportajında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla 8 gündür cezaevinde tutulan 76 yaşındaki Nermin Hanım tahliye edildi. Tutukluluğu boyunca avukatlarımız ve hukuk komisyonumuz ile sürecini yakından takip ettik. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Özgür Çelik, "Büyüklerimize sözümüz olsun; erken seçim sandığı gelecek, bu zorba düzenden hep birlikte kurtulacağız!" dedi.