Sokak sanatçısı 'MRE'nin performansı İMÇ İkinci Blok’ta

Street Art Platformu oktowallz’un İstanbul Manifaturacılar Çarşısı’ndaki (İMÇ) duvar galerisi "İMÇ_02" ikinci konuğunu ağırlıyor. Sokak sanatçısı "MRE"nin performansı 24 Nisan'da İMÇ İkinci Blok’ta.

“MRE” heykelden kaçıp duvara sığınan; lowbrow, kübizm ve pop-art’ın etrafında dolanan; hem tedirgin edip hem gülümseten renkli yaratıklarıyla İstanbul’un özellikle Anadolu yakasında iz bırakan bir sokak sanatçısı.

Sanatçı, bu proje için geliştirdiği işi şu sözlerle anlatıyor: "Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun İstanbul mozaiğine bir saygı duruşu olarak kurguladığım bu işte, onun yüksek sanat dilini ‘lowbrow’ estetikle yeniden yorumluyorum. Sanatçının hayal ettiği İstanbul’dan uzaklaşmış bir gerçeklikle karşı karşıyayız: aşırı kalabalık, kirlenmiş deniz ve oltalarla tek tek çekilip alınmış balıklar... Gökyüzü artık kuşlara ait değil; kedi mamasıyla beslenen kuşlar uçmuyor, yerde oyalanıyor, dinleniyor. Tüm bu sahne, şirin ama huzursuz bir yoğunluk yaratıyor. İMÇ’de sessiz sedasız varlığını sürdüren işlere bir gönderme olarak bu resimde ‘ben buradayım’ diyorum; renklerle, katmanlarla ve ritimle. Kompozisyon, Osmanlı çarşılarının dokusundan ve surların yapısal ritminden beslenirken, İMÇ’nin açılışındaki kalabalığın enerjisi resmin temposunu belirliyor. Bu iş; biraz benden, biraz İstanbul’dan, biraz İMÇ’den, biraz da geçmişin izlerinden oluşuyor."

MRE’nin pratiği, sokak estetiği ile sanat tarihi referanslarını çarpıştıran katmanlı bir görsel dil kurarken; bu proje özelinde İMÇ’nin mimari ritmini, kolektif hafızasını ve güncel kent gerçekliğini aynı yüzeyde buluşturuyor.

Performansın dışında MRE’nin eseri Haziran 2026 sonuna kadar İMÇ İkinci Blo'kta ziyarete açık.