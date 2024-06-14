Sokaklar değil, kasaları aydınlandı

Yurttaşı fahiş faturalar ile karşı karşıya bırakan elektrik dağıtım şirketlerine, sokakları aydınlatmaları karşılığında 2020-2023 döneminde 39,5 milyar TL, 2024’ün ilk çeyreğinde ise 10 milyar TL ödendiği belirlendi.

Elektrik dağıtım işinin 2013 yılında tamamıyla özel sektöre devredilmesi, fahiş zamları da beraberinde getirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın verileri ise yurttaşı fahiş faturalar ile karşı karşıya bırakan özelleştirmenin, elektrik dağıtım şirketlerine sağladığı fahiş kazancı ortaya koydu.

Elektrik dağıtımında özelleştirmenin kamuya yükünü ortaya koyan verilere göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın kasasından genel aydınlatma ödemeleri için Ocak 2020-Nisan 2024 döneminde 49 milyar 528 milyon 112 bin TL çıktı.

HER YIL MİLYARLARCA TL

Elektrik dağıtım şirketlerine sokak ve caddelerin aydınlatılması karşılığında, “Genel aydınlatma ödemesi” adı altında ödenen parada yıllar itibarıyla yaşanan artış dikkati çekti.

Sokak ve caddelerin aydınlatılması için elektrik dağıtım şirketlerine 2020 yılında 2 milyar 440 milyon 589 bin TL ödenirken, 2022-2024 döneminde ödenen para, yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2021: 2 milyar 961 milyon 630 bin TL

• 2022: 10 milyar 471 milyon 504 bin TL

• 2023: 23 milyar 627 milyon 763 bin TL

• 2024: (Ocak-Nisan): 10 milyar 26 milyon 624 bin TL

TEDAŞ’A ŞİKÂYET YAĞIYOR

İktidarın elektrik dağıtımını 2013’te 21 bölgeye bölerek özel sektöre devretmesiyle birlikte sektörde yaşanan sorunlar katlanarak artıyor.

TEDAŞ Talep ve Takip Müdürlüğü’nün gecikmeli olarak açıklanan verileri, yaşanan sorunlar yumağını ortaya koyuyor. 2017’de 12 bin 614 olan şikâyet sayısı, 2020’de 33 bin 338, 2021’de 40 bin 581, 2022’de ise 55 bin 769 ifade ediliyor. Sokak aydınlatmalarını da kapsayan genel aydınlatma, en fazla şikâyet alınan konu olarak öne çıkıyor.