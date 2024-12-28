Sokaklar kadın ve çocuk için güvensiz

HABER MERKEZİ

AKP’nin politikaları ve siyasal İslamcı düzenden en çok zararı görenlerin başında kadınlar ve çocuklar geliyor. Kadınları istismara ve cinsel saldırıya maruz bırakan erkekler cezasızlık politikasıyla cesaret alırken, çocuk katilleri ise yargılanırken ‘iyi hal indirimi’nden güvence alıyor.

Ülke iktidar eliyle kadınlar, çocuklar için cehenneme dönüşürken Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) tarafından hazırlanan rapor ülkedeki cezasızlık politikasının etkilerini ortaya koydu. SODEV, kasım ayında ülke genelinde bin 67 kişi ile görüşerek hazırladığı “Kadına, Çocuğa ve Hayvana Şiddette Cezasızlık Algısı Araştırma Raporu”nu yayımladı.

CEZALAR YETERSİZ

TÜİK’in açıkladığı verilere göre gece yalnız yürüyen kadınların yüzde 44'ü kendini güvende hissetmezken bu oran SODEV’e göre yüzde 74,7. Cinsiyet bazlı dağılımının da incelendiği raporda, kadınların sokakta güvende olmadığını söyleyen kadınların oranı yüzde 83,9 iken bu oran erkeklerde 65,6 oldu.

Cezasızlığın şiddeti artırdığı vurgulanan raporda, araştırmaya katılanların yüzde 87,6'sı mevcut cezaların yetersiz buldu. Mevcut yasaları yeterli bulanlar yalnızca yüzde 10,9 oldu. Ayrıca İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmenin kadına yönelik şiddetti artırdığına da dikkat çekildi. Rapora göre katılımcıların yarısı şiddetin artmasında ülkenin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesiyle doğrudan ilişki kurdu. Rapora göre araştırmaya katılanlar kadınlar yaşadığı sorunları şu şekilde sıraladı:

• Şiddet

• Taciz

• Ekonomik bağımsızlığın olmaması

• Erken yaşta evlilik

• Eğitime erişimdeki zorluklar.

Raporda AKP döneminde çocukların kamusal alandan sistematik olarak dışlandığına dikkat çekilerek katılımcıların yüzde 81,3’ünün çocukların sokakta güvende olmadığı vurgulandı Aynı zamanda raporda toplumun yüzde 67,7’si çocuğa yönelik şiddeti temel sorun olarak gördüğü ve yüzde 85,7’sinin de engelleyici cezaların yetersiz bulduğu ifade edildi. Öte yandan rapora göre sokak hayvanlarının karşılaştığı sorunların başında yüzde 68 ile şiddet yüzde 42 ile taciz geldi.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR! Diyarbakır'ın Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolmasının ardından, 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ilk duruşmasının 2. ayağı dün görüldü. Tutuklu amca Salim Güran ve avukatı son savunmalarını yaptı. Savunmasını yapan itirafçı Nevzat Bahtiyar "Taşıma cezam neyse ben razıyım. İnkar etmiyorum ama ben Narin’i öldürmemişim. Suçu benim üzerime atıyorlar. Ben öldürmediğim kişi için neden suçu üzerime alayım?" dedi. Bahtiyar, cesedi kendisine Salim Güran'ın verdiğini tekrarladı. Bahtiyar’ın ardından söz alan avukatı Ali Eryılmaz ise dosyaya bakıldığında cinayetin neden işlendiği yönünde net bir husus olmadığını ifade etti. Eryılmaz savunmasının devamında, “Enes’i (Narin’in kardeşi) kurtarabilmek için film senaryosu planlamışlar. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar” dedi. Duruşma daha sonra anne Yüksel Güran’ın savunmasıyla devam etti.