Sokaklar savaş alanına döndü

Sırbistan’da dokuz ayı geride bırakan hükümet karşıtı protestolar sürerken sokaklar savaş alanına döndü. Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic yanlıları, erken seçim talep eden muhalif göstericilere saldırdı.

Sırbistan’da hükümet karşıtlarının çarşamba günü başlattığı protestoların ikinci gününde şiddetli çatışmalar patlak verdi. Vucic yanlılarının sokağa inmesiyle tansiyon yükseldi. Sırbistan’ın kuzeyindeki Novi Sad kentinde Vucic’in lideri olduğu Sırp İlerleme Partisi (SNS) ofisleri önünde toplanan hükümet yanlıları, protestoculara meşaleler fırlattı. Parti merkezlerini korumak için görevlendirilen polis protestoculara sert müdahalede bulundu.

YANDAŞLAR SAHADA

Belgrad ve Novi Sad şehirlerinde düzenlenen protesto gösterileri sırasında 60'dan fazla vatandaş ve 16 polis memuru yaralandı.

Salı günü Vrbas'ta Vucic destekçileri protestoculara meşale, taş ve şişe fırlatması, hükümet karşıtlarının tepkisine neden olmuştu. Hükümet karşıtı protestolar aylardır barışçıl şekilde sürerken son dönemde Vucic yanlılarının da sokağa çıkmasıyla ülkede şiddet olayları riski giderek arttı.

Başkent Belgrad’da da binlerce kişi sokağa dökülürken polis, protestoculara sert müdahalede bulundu. Kraljevo, Kraguyevac, Cacak ve Niş kentleri de benzer protestolara sahne oldu.

Kasım ayında Novi Sad’daki tren istasyonu çatısının çökmesi sonucu 16 kişinin yaşamını yitirmesi, devlet altyapı projelerinde yolsuzluğa karşı başlayan protestoları tetikledi. Üniversite öğrencilerinin öncülük ettiği protestolar, o günden bu yana toplumun farklı kesimlerinden yüz binlerce kişiyi sokağa çekerken hükümet karşıtı eylemlere dönüştü.

VUCİC’TEN ERKEN SEÇİM KARARI

Belgrad'da resmi temaslarda bulunan Avusturya Başbakanı Christian Stocker ile ortak basın toplantısında konuşan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, cumhurbaşkanının da seçildiği genel seçimin olması gerekenden daha önce yapılacağını duyurdu. Seçim tarihi konusunda bilgi vermeyen Vucic, bunu Sırbistan kurumlarının belirleyeceğini aktardı. Sırbistan'da cumhurbaşkanının yanı sıra parlamento üyelerinin de belirlendiği seçimler 5 yılda bir yapılıyor.