Sokaklar şiddet sarmalında

Haber Merkezi

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda Genel Soruşturma Bürosu'nda görevli 58 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan önceki akşam saat 21.15 sıralarında Çekmeköy Ömerli Mahallesi'ndeki bir restoranda Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Polis ekiplerinin çalışması ile 19 yaşında olduğu belirlenen şüpheli Mustafa Can Gül, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Başsavcılık, Savcı Kayhan'ın Mustafa Can Gül hakkında daha önceden soruşturma yürütmediğini, olayın tartışma sonu geliştiğini aktardı. Yeşiloba Et Mangal isimli işletmenin Savcı Kayhan'a ait olduğu ve Gül'ü işten çıkarması nedeniyle aralarında tartışma yaşandığı iddia edildi. Olay hakkında açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Saldırgan gözaltına alınmış olup, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamaya göre; Gül'ün "Kadına Karşı Şiddet, Israrlı Takip, Konut Dokunulmazlığını İhlal" suçlarından 3 adet suç kaydı bulunduğu ve 9 Kasım 2024 ve 15 Ocak 2025 tarihleri arasında Maltepe Cezaevi’nde kaldığı da açıklandı.

SOKAKLAR ÇETE DOLU

Bir Cumhuriyet savcısının öldürülmesi sokaklarda artan şiddet olaylarını gündeme getirdi. Bu şiddet sarmalı her geçen gün büyüyor. Ülkede özellikle son 15 yıldır suç örgütlerinin meşrulaştırıldığı ve popülerleştirildiği bir süreç yaşandı. İstanbul’un arka mahallelerinde, dar gelirlilerin yaşadığı ilçelerde yeni nesil mafya örgütlenmeleri ortaya çıktı. Barış Boyun, Daltonlar, Redkitler, Anucurlar, Gündoğmuşlar, Casperlar, Çirkinler ve daha nice suç örgütü, insan kaynağı konusunda hiç sıkıntı çekmedi. 15-20 yaş arasında çete faaliyetlerine katılanlara iddianamelerde bile dikkat çekiliyor.

SİLAH SATIŞLARI ARTTI

Bireysel silahlanma Türkiye’de gittikçe artıyor. Her gün birçok silahlı saldırı olayı yaşanırken silaha erişimin kolaylığı dikkat çekiyor. İnternette bazı uygulamalarda, elden ya da adrese teslim silah satışı yapılıyor. Bu “özel üretim” silahlar, orijinallerine göre çok ucuza satılıyor. Sosyal medyadan ve bazı uygulamalardan silah satın almak mümkün. Satıcılar, hiçbir evraka gerek görmeden, istediğiniz silahı göndermeyi taahhüt ediyor.

∗∗∗

HER GÜN CİNAYET HABERİ

• Şiddet olaylarının tırmandığı ülkede her gün bir cinayet işleniyor. Son 5 günde aralarında çocukların da olduğu birçok kişi katledildi.

• 24 suç kaydı olan 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş, Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde 15 yaşındaki Hilal Özemir'i silahla vurarak öldürdü.

• Mersin'in Toroslar ilçesinde 16 yaşındaki Hira Aygar, H.A.Ş. tarafından silah ile vurularak öldürüldü.

• Adana'nın Ceyhan ilçesinde Berk Alkan, kızını görmek için eşi C.A'nın evine geldiğinde kayınpederi İ.A. tarafından tüfekle öldürüldü.

• Yozgat’ta bir alışveriş merkezi müdürü Hakan Karakoç, kiracı B.K.'nin bıçaklı saldırısı ile öldürüldü.

• İzmir’in Çiğli ilçesinde tabancayla vurulan 43 yaşındaki Yılmaz Doğan hayatını kaybetti.

• İstanbul Eyüpsultan'da 20 yaşındaki Mertcan Acar, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

• Aksaray’da 2 çocuk babası 54 yaşındaki Tekin Atılgan tabancayla vurularak öldürüldü.

• Kayseri'de taksi şoförü Mustafa Durmuş H.Ş. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

∗∗∗

63 AYRI SUÇ!

Daltonlar suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame tamamlandı. Liderliğini Beratcan Gökdemir’in yaptığı çeteyle ilgili 1676 sayfalık iddianamede, örgütün işlediği 63 ayrı suç ayrıntılarıyla yer aldı. Belgelerde, Gökdemir’in bu eylemlerin 7’sine bizzat katıldığı kaydedildi. Çetenin hedefleri arasında, ünlü bir oteller zincirinin sahibi İranlı iş insanı Hamid Taherypour da bulunuyordu. Taherypour’un ofisine silahlı saldırı düzenleyen örgütün daha önce zarf içinde mermili mesaj gönderdiği ortaya çıktı.