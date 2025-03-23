Sokaklar ve sandıklar bizimdir

Haber Merkezi

Saraçhane saat 20.30 yapılan büyük buluşma öncesi basın açıklaması yapan CHP Lideri Özgür Özel, "Saraçhane demek İstanbul’un iradesi demektir. Ekrem başkanın emanetine sahip çıkıyoruz, çıkmaya da devam edeceğiz. Çok önemli bir sürecin içerisindeyiz. Ne kazandığımızın ve buna ne kadar çok ihtiyacımızın olduğunun farkına varıyoruz, tüm ülke olarak" dedi.

“Bizde korku kalmadı” diyen Özel, ülkenin dört bir yanında yurttaşların demokratik protesto hakkını kullanabileceğini söyledi. Özel, bugün gerçekleşecek olan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu için oy sandık çağrısı yaptı. Üye olmayanların da dayanışma sandıklarında oy kullanabileceğini hatırlattı.

İmamoğlu da ön seçim için sandık çağrısı yaptı. İmamoğlu şu ifadeleri kullandı: Bu sorumluluk dolu günlerde biliyorum, bu akşam da (dün) Saraçhane’de olacaksınız. Ve baharı müjdeleyen şarkılar, türküler söyleyeceksiniz. 23 Mart Pazar günü yarın (bugün) tüm Cumhuriyet Halk Partililer, Cumhurbaşkanı adayları olarak benim için oy kullanacaklar. Bütün partili yol arkadaşlarımı, eksiksiz sandığa davet ediyorum. Ayrıca Türkiye’nin her yerinde parti üyelerimizin sandıklarının yanı sıra tüm vatandaşlarımız için de sandık kurulacaktır. Tüm vatandaşlarımızı, bu büyük coşkunun bir parçası olmaya davet ediyorum. Son olarak; Çocuklar ve gençler, sizlerin oy kullanma hakkınız olmasa da yaratıcı duygularınızı, sözlerinizi, sloganlarınızı aynı yerde bana ulaşmak üzere bekliyorum. Millet büyüktür. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Bu zor ve meşakkatli süreç milletimize emanettir."