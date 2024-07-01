Sokaklarda ortak ses

Avrupa’dan Ortadoğu’ya, Afrika’dan Asya’ya dünyanın dört bir yanında emekçiler, iş cinayetlerine ağır çalışma koşullarına, haklarına yönelik saldırılara ve kötüleşen yaşam şartlarına karşı direniyor.

Mutahhar Aksarı

Dünyanın dört bir yanında emekçiler işyerlerinde, sokaklarda, meydanlarda haklarına yönelik saldırılara karşı sesini yükseltiyor. Direnişlerdeki talepler, eylemlerin, grevlerin yeri, biçimi farklılık gösterse de, emekçilerin aslında tek bir isteği var: İnsanca bir yaşam.

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PAKİSTAN:

Sağlık çalışanları suçsuz

Pencap eyaletine bağlı hastanelerde doktorlar ve hemşirelerin, 14 Haziran’da başlattıkları grevler sürüyor. Khanawal Bölge Hastanesi’nde hemşireler, 3 çocuğun antibiyotik kaynaklı ölümünde “ihmalkârlıkla” suçlanarak tutuklanan meslektaşları Apsa Afaq’ın serbest bırakılması için iş bıraktı. Hemşireler, çocukların ölümünden hastaneye kötü ilaç veren hükümeti sorumlu tutuyor. Sağlık çalışanları ayrıca Sahiwal Tıp Fakültesi’nde 11 çocuğun ölümüyle sonuçlanan yangının elektrik arızasından kaynaklandığını belirterek tutuklanan meslektaşlarının serbest bırakılmasını istiyor.

GANA:

Mahkeme jürileri iş bıraktı

Ashanti bölgesinde mahkemelerin jüri üyeleri, 11 aydır ödeneklerinin verilmediği gerekçesiyle iş bıraktı. İş bırakan jüri üyeleri, davalara katılmak için yol ücretlerini bile karşılayamadıklarını belirtirken bölgedeki davalar görülemez oldu. Jüri üyelerinin lideri Albert Ackah, hükümetten ödeneklerini alana kadar görevlerini yerine getirmeyeceklerini söyledi.

NİJERYA:

Üniversitede dersler durdu

Nasarawa Eyalet Üniversitesi’ndeki akademisyenler, eyalet hükümetinin 390 bin dolar değerindeki ödeneğe el koymasının ardından derslere girmeme kararı aldı. Üniversitenin meydanında toplanan akademisyenler “Köleleştirmeye hayır, eğitim korunması gereken bir haktır” sloganları attı.

İNGİLTERE:

Asistan doktorlar maaş artışı istiyor

İngiltere genelinde yaklaşık 25 bin asistan doktor, perşembe günü beş günlük grev başlattı. İngiliz Tabipler Birliği (BMA) üyelerinin Mart 2023’te başlayan ve uzun süredir devam eden maaş anlaşmazlığından on birinci kez greve giden doktorlar, yüzde 35’lik ücret artışı talep ediyor. Merseyside kentinde de Stagecoach şirketinde çalışan 500 otobüs şoförü, maaş artışı talebiyle pazartesi ve salı günü grevdeydi. Birleşik Krallık Kraliyet Donanması’na lojistik ve operasyonel destek sağlayan Kraliyet Filo Yardımcısı (RFA) için çalışan yaklaşık 500 sivil denizci, maaş artışı talebiyle greve gitti. Demiryolu, Denizcilik ve Taşımacılık (RMT) sendikası üyeleri, RFA tarafından uygulanan yüzde 4,5’lik ücret artışına sahip ve teklifin artırılması için baskı yapıyor.

FRANSA:

Bireysel maaşlara hayır

Fransız devletine ait enerji şirketi EDF’deki işçiler, “maaşların bireyselleştirilmesine” yol açacacğı belirtilen maaş tarifelerindeki değişikliklere karşı 20 Haziran’da bir günlük grev düzenledi. Petrol üreticisi ExxonMobil’in Normandiya’daki rafinerisinde tesisin kısmen kapatılmasıyla işsiz kalma riskiyle karşı karşıya olan yaklaşık 200 işçinin 21 Haziran’da başlattığı iş bırakma eylemi sürüyor. Fransız postacılar da genel seçimler sırasında iş yükünün artmasına karşı ek personel ve ikramiye talebiyle grev düzenledi.

İRAN:

Petrol grevi yayılıyor

İran’da sözleşmeli petrol işçilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 19 Haziran’da başlattığı grev büyüyor. 110’dan fazla şirkette 20 bini aşkın petrol işçisi, “14 gün çalışma ve 14 gün izin şeklinde bir çalışma rotasının yanı sıra maaş artışı, yatakhane koşullarının iyileştirilmesi, taşeron şirketlerin devreden çıkarılması ve güvenlik önlemlerinin artırılmasını istiyor.

Reşt ve Kirmanşah’taki emekliler yetersiz emeklilik maaşlarını protesto ederken, İsfahan’daki emekli çelik işçileri de benzer taleplerle meydanlara indi.

SRİ LANKA:

Eğitim emekçileri arasında ayrım yapılıyor

Ülke çapındaki üniversitelerde çalışan 13 binden fazla emekçinin, akademik personel dışındaki çalışanların maaşlarındaki yüzde 15’lik kesintiye karşı grevleri sürüyor. 60 gündür grevde olan işçiler, eğitim sektöründeki emekçiler arasında ayrım yapmakla suçladıkları hükümetten, akademik olmayan personel hakkında ulusal bir politika belirlemesini talep ediyor.

İTALYA:

İş cinayetleri isyan ettirdi

Belgesiz olarak çalıştırılan Hindistanlı tarım işçisi Satnam Singh’in 17 Haziran’da kolunun kesildiği iş kazası sonrası sokakta ölüme terk edilmesi işçileri isyan ettirdi. İtalya Genel İş Konfederasyonu’nun (CGIL) çağrısıyla Singh’in çalıştığı Latina eyaletindeki tüm tarım işçileri bir günlük greve giderek Singh için adalet istedi. Güney Tirol’deki metal işçileri de cumartesi günü 31 yaşındaki Senegalli mülteci Bocar Diallo’nun çalıştığı alüminyum fabrikasındaki patlamada yaşamını yitirmesi üzerine greve gitti.