Sokaklardaki gizemli ilanların sırrı ortaya çıktı

İstanbul'da son günlerde "Duygu ve Mert’e ne oldu?" isimli kayıp ilanları sosyal medyada hızla yayıldı.

Kiminin şaka sandığı, kimini derin bir endişeye sürükleyen bu afişlerin arkasındaki gerçek belli oldu.

Afişlerin "Dehşet Ekranı: Habis Ruh" isimli film için hazırlandığı ortaya çıktı.

Senaryosunu ve yönetmenliğini Taylan Işıklar’ın üstlendiği filmin başrollerinde Ezel Çağlayan, Sonad Ay ve Oğuz Kaan Işık yer alıyor.

Oyuncu kadrosunda ayrıca Meral Uzun, Rüzgar Göral, Arda Bulat ve Ada Naz Ergül gibi isimler de bulunuyor.

Görüntü yönetmenliğini Burak Kum’un yaptığı, görsel tasarımını ise Rüya Uzun üstlendiği Dehşet Ekranı: Habis Ruh, 16 Mayıs 2025 tarihinde vizyona girecek, tüm Türkiye’de sinemalarda izleyiciyle buluşacak.