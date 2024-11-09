Sokaklardaki yeni tehlike: Anestezik ilaç, uyuşturucu oldu!

Onur DURMUŞ

Ketamin, günümüzde hayvan ve insan ameliyatlarında anestetik olarak kullanılıyor. Sokak isimleri arasında “köpek eroini”, “K”, “özel K”, “vitamin K”, “Ketalar SV” ve “Cat Valiums” olarak da sayılıyor.

Ketamin, son yıllarda uyuşturucu madde olarak Türkiye’de özellikle gençler arasında kullanılıyor. Ketamin, vücutta hızlı etki göstererek, kısa sürede zihinsel heyecanı tetikleme hissi yaratıyor. Hafif kokulu, beyaz, kristalize bir toz olan ketaminin renksiz ve tatsız özelliklerinin olması, ketaminin yasadışı kullanım sıklığını da arttırıyor.

Yüksek dozlarda vücuda giren ketamin; güçlükle hareket etme, bulantı, disosiyasyon, zorlayıcı görsel imajlar ve bayılmaya neden olup çok güçlü halüsinasyonlara yol açıyor. Zaman, ses, renk ve benlik algılarını bozarak kullanıcıda kopukluk hissini ve kontrol dışı olma duygusu yaratıyor. Çevresinden ve kendisinden uzaklaşma, ayrılma hissi yaratıyor ve kalp atışı ve kan basıncını arttırıyor.

TÜRKİYE'DE GENÇLER ARASINDA HIZLA YAYILIYOR

Hayvan anestezisinde kullanılması amacıyla üretilen ve sadece veteriner hekimlerin hayvan tedavisi için temin edebildiği Keta-Control isimli ilaç ise Türkiye'de gençler arasında uyuşturucu madde olarak son dönemde sıkılıkla kullanılıyor.

Özellikle İstanbul, Samsun, Sakarya, Ordu ve Kocaeli'de el altından gençlere satılan tüp halindeki sıvı anestezi ilacı basit işlemlerden geçirilerek toz haline getiriliyor.

Veteriner hekimlere 225 TL'ye satılan bu kimyasal ilaç ise işlem görmeden ortalama 900 TL'ye işlem görmüş haliyle ise ortalama 2 bin TL'ye gençlere pazarlanıyor.

Gençler arasında hızla yayılan ketamin içeren sıvı anestezi ilacı, toz haline getirildikten sonra küçük poşetlere koyulup satılıyor.

“BU İLACIN SOKAKLARA NASIL İNDİĞİNİ BİLMİYORUM”

Keta-Control ilacının üretimini yapan ve Türkiye'nin birçok bölgesindeki ilaç depolarını satışını gerçekleştiren Doğa İlaç firmasının sahibi konuya ilişkin BirGün’e konuştu.

Bu ilacın el altından nasıl gençlere satıldığını bilmediğini söyleyen firma sahibi, "Biz bu ilaçların üretimi öncesinde tüm belgelerimizi alıyoruz ve adet sayılarımızı belirtiyoruz. Fazladan üretim yapmamız bu yüzden söz konusu olamaz. Bu ilaçlar ecza depoları ve belediyelere sıklıkla satılır. Ecza depolarına gönderdiğimiz ilaçlar veteriner hekimler dışında kimseye satılamaz. Bu mümkün değilken nasıl oluyor da gençlere ulaşıyor bunu bilmiyorum. Burada kimseyi zan altında bırakmak istemem. Biz resmi belgelerle üretim yapıp bu ilacı satıyoruz. Eğer kötü niyetli birileri bunu el altından gençlere veriyorlarsa onun sorumluluğu bizim firmamızda değil" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Keta-Control ilacını satan 3 ecza deposu firmasını aradığımızda ise “Stoklarımızda kalmadı. Ne zaman geleceğini bilmiyoruz” yanıtını aldık.

“ÇOK RAHAT ULAŞABİLİYORUZ”

BirGün, içerisinde ketamin maddesi bulunan Keta-Control ilacını uyuşturucu olarak kullanan 2 üniversite öğrencisi ile konuştu.

İstanbul Kadıköy'de yaşayan ve bu ilacı kullanan bir öğrenci, "Kadıköy bölgesinde bu ilaç gençler arasında çok yaygınlaştı. Ben yaklaşık 6 aydır bu ilacı kullanıyorum. Küçük ve şeffaf poşetler halinde satılan bu toz 6 ay önce 500 TL'ye satılıyordu, şimdi ise ortalama 2 bin TL'ye satılıyor. Özelikle eğlence mekanlarında tüketiliyor. Temin etmekte zorlanmıyoruz ve aldığımız bu tozu 2-3 gün kullanıyoruz" dedi.

“2-3 ARKADAŞIM DA KULLANIYOR”

Sakarya'daki başka bir üniversite öğrencisi ise BirGün’e verdiği demeçte, “2-3 arkadaşımla bu maddeyi kullanıyoruz. En son aldığımızda 1800 TL ödedik. İlacı bazen açılmamış halde alıp biz toz haline getiriyoruz, bazen de hazır alıyoruz. Bu ilacı satan benim yaşadığım yerde 2 kişi var. Talep ettiğimizde bazen 'elimde kalmadı' diyorlar” dedi.

“Bu maddenin senin üzerinde nasıl yan etkileri oluyor” diye sorduğumuzda ise, “Etkisi geçtikten sonra kalp çarpıntısı, yorgunluk ve yüksek derecede baş ağrısı yapıyor” dedi.

Ordu'da yaşayan 22 yaşındaki bir başka öğrenci ise Keta-Control ilacını kullandığını söylemesine rağmen detay vermekten kaçındı.