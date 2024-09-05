Sokakta arkadaşlarıyla sohbet eden kişiye silahlı ve EYP'li saldırı

Adana’da bir kişi sokak ortasında arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) ve silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıya uğrayan kişi ağır yaralanırken olay anı kameraya yansıdı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Yamaçlı Mahallesi’nde meydana geldi. Adem Şiş, sokakta arkadaşlarıyla konuştuğu sırada kimliği belirlenemeyen bir şüphelinin saldırısına uğradı.

Saldırıda şüpheli, Adem Şiş’e tabanca ile ateş açtı ve sonrasında üzerine el yapımı patlayıcı (EYP) fırlattı.

EYP’den saçılan parçalar Adem Şiş’in başına isabet etti. Ağır yaralanan Şiş kanlar içerisine yere yığıldı.

Olayı gerçekleştiren şüpheli ise kaçarak izini kaybettirdi. Sağlık ekiplerine hastaneye kaldırılan Adem Şiş’in tedavisi devam ederken, durumunun ise kritik olduğu öğrenildi.

Olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.