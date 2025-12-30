Sokakta cinayet: Bir kadın, boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından katledildi!

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde S.K. (42), boşanma aşamasında olduğu Kadriye Köken'i (40) takip ettiği sokakta tüfekle öldürdü. Köken'in bir süre önce uzaklaştırma kararı aldırdığı S.K. ise gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA