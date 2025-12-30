Sokakta cinayet: Bir kadın, boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından katledildi!
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde S.K. (42), boşanma aşamasında olduğu Kadriye Köken'i (40) takip ettiği sokakta tüfekle öldürdü. Köken'in bir süre önce uzaklaştırma kararı aldırdığı S.K. ise gözaltına alındı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından vurularak öldürüldü.
Olay, saat 14.00 sıralarında Sakarya Mahallesi Şehit Nuri Caddesi'nde meydana geldi.
S.K, boşanma aşamasındaki olduğu Kadriye Köken'i sokakta takip etti. Köken'in karşısına çıkan S.K. yanındaki tüfekle ateş açtı.
Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Köken, yaralanarak yere düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kadriye Köken'in hayatını kaybettiği belirlendi. S.K, olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Köken'in, bir süre önce S.K. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi.