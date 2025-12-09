Sokakta köpek besleme kısıtlamasına dava açıldı

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, İstanbul Valiliği'nin 'sokak hayvanlarının beslenmesini yasaklamaya yönelik hukuka aykırı kararının' iptali için dava açtıklarını duyurdu.

Açıklamada, ‘‘Valilik bu konuda tek başına karar alamaz. Valiliğin işlemi yetki gaspıdır, yok hükmündedir. Ayrıca bu kararın uygulanması hâlinde, 5199 sayılı Kanun'un 14. maddesinde ‘Yasaklar’ başlığı altında düzenlenen 'hayvanı aç ve susuz bırakmak, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek' fiilleri doğrudan gerçekleşecektir. Hukuka aykırı bu kararın uygulanması mümkün değildir" denildi.