Sokakta tartıştığı husumetlilerini tüfekle vurdu; 1'i ağır 2 yaralı

Aksaray'da Abdullah D., sokakta tartıştığı husumetlisi Kaan Karacaoğlu (41) ve Onur Kandemir'i (38) tüfekle vurarak yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan yaralılardan Karacaoğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, saat 20.30 sıralarında Fatih Mahallesi 4184 sokakta meydana geldi. Abdullah D., sokakta karşılaştığı husumetlisi Kaan Karacaoğlu ve Onur Kandemir ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah D., aracından aldığı tüfekle ateş ederek Kaan Karacaoğlu'nu karnından, Onur Kandemir'i de sol kolundan yaraladı. 2 kişi kanlar içinde yığılırken, Abdullah D. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kaan Karacaoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, Abdullah D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.