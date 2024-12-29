Sokakta yaşayan hayvanlar için dayanışma sergisine geri sayım

Yaşam savunucularının sokakta yaşayan hayvanlar için düzenlediği etkinlikler sürüyor. İstanbul Kadıköy'de 7-8-9 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek satışlı sergide sokakta yaşayan hayvanların sağlık ve gıda masraflarının karşılanması amaçlanıyor.

Caferağa, Rasimpaşa ve Zühtüpaşa mahallelerinin muhtarları tarafından organize edilen sergiye 8artı1 sanat galerisi ev sahipliği yapacak.

Konuyla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Mahallelerimizde birlikte yaşadığımız dostlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gönüllü sanatçılarımızın ve 8 artı 1 galerisinin ortak çalışması olarak 7-8-9 Ocak 2025 tarihlerinde geliri tamamen sokakta yaşayan dostlarımıza bağışlanmak üzere bir sergi düzenliyoruz. Eserler tek fiyattan satılacak. Galeri de sergi alanını bedelsiz verip satıştan gelir almayacak. Sizleri sokak dostlarımıza desteğe bekliyoruz.”