Sokakta yaşayan hayvanları besleme yasağına Valilik önünde tepki: "Hayvanları ölüme terk etmeyeceğiz"

İstanbul Valisi Davut Gül tarafından yayımlanan "Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Yapılması Gereken İş ve İşlemler Hakkında" başlıklı genelgedeki “Sahipsiz köpeklere yönelik kontrolsüz beslemeye müsaade edilmemesi” ifadesi hayvanseverlerin tepkisiyle karşılandı. Yaşam hakkı savunucuları, İstanbul Valiliği önünde toplanarak, genelgeyi protesto etti. Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (SOHAYKO) Başkanı Elçin Yasin Yılmaz, “Bugün barınaklara hayvanları toplayanlar şunu unutmasınlar. Hiçbir zaman için evlatlarımızı beton zeminlere, demir parmaklıklara, ıslak yerlere, ölüme terk etmeyeceğiz. Canımızı veririz, evlatları vermeyeceğiz” dedi.

“Sokak hayvanları sahipsiz değildir", "Beslemeler engellenemez", "Kazançlarımızla beslediğimiz hayvanlara karışamazsınız” yazılı pankart açan gruptakiler, "Besleme hakkı engellenemez", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" , "Barınaklar ölüm kampı" sloganları attı.

"İSTANBUL'UN GENELİNDE KAMU ALANI OLMAYAN BİR ALAN BİZE GÖSTERİR MİSİN?"

Yaşam hakkı savunucuları adına açıklama yapan SOHAYKO Başkanı Elçin Yasin Yılmaz, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Sayın Vali, dün kontrollü besleme adı altında bir açıklama yaptı. Kontrollü besleme nedir? Kamu alanlarında sokak hayvanlarının beslenmesini yasakladığını iddia etti. Sayın Vali, İstanbul'un genelinde kamu alanı olmayan bir alan bize gösterir misin? Okulun, bahçenin, caddelerin, her yerin kamu alanı olduğunu biz biliyoruz. Bizim nerede besleme yapmamızı istiyorsunuz? Biz yaşam hakkı savunucuları olarak, sokak hayvanlarını koruma dernekleri olarak, gönüllüler olarak kendi cebimizden yaptığımız harcamaların kimse tarafından kontrol altına alınıp engellenmesine izin vermeyeceğiz. Değil bir yasa, bin yasa da çıkartsanız, sokaklarda sokak hayvanlarını beslemeye devam edeceğiz.

Yıllardır bu ülkede doğru düzgün kısırlaştırma yapmayan, sokak hayvanlarına sahip çıkmayan, hayvanlar için gelen ödenekleri yol yapan, park yapan, başka çıkarları için kullanan belediyeler, bugün bütün zulmü hayvanlardan çıkartmaya çalışıyorlar. Bütün intikamlarını hayvanlardan almaya çalışıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanına sesleniyoruz; sizin yaptığınız açıklamalardan sonra birçok yaşam hakkı savunucusu arkadaşımız hayvan beslerken öldürüldü. Bunun farkında mısınız? Bugün burada hepsini saygıyla anıyoruz. İstanbul genelinde ve Türkiye genelinde, bütün yaşam hakkı savunucularına sesleniyorum, durmayacağız, yılmayacağız, korkmayacağız. Beslemelere sonuna kadar devam edeceğiz. Bugün barınaklara hayvanları toplayanlar şunu unutmasınlar, hiçbir zaman için evlatlarımızı beton zeminlere, demir parmaklıklara, ıslak yerlere, ölüme terk etmeyeceğiz. Canımızı veririz, evlatları vermeyeceğiz."