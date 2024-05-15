Sokaktan, balkonda tartıştıkları kişiyi tabancayla vuran 2 şüpheli yakalandı

İzmir'de Orhan Ö.'nün (32), gürültü çıkan tartışmada, evinin balkonunda silahlı saldırıya uğrayıp ağır yaralanmasıyla ilgili M.M. (23) ve M.H. (18), devriye görevi yapan motosikletli Yunus polisleri tarafından yakalandı. Şüphelilerden M.M. sevk edildiği adliyede tutuklanırken, M.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 23.50 sıralarında Bayraklı ilçesi Fuat Edip Baksi Mahallesi'nde meydana geldi. Orhan Ö., evinin balkonunda oturduğu sırada sokaktan geçen M.M. ve M.H. ile iddiaya göre, gürültü yaptıkları gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine balkondaki Orhan Ö., 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Orhan Ö., sağlık ekiplerince İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Orhan Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheliler M.M. ve M.H. ise bölgede devriye görevi yapan motosikletli Yunus polisleri tarafından olayda kullandıkları silah ve bir miktar uyuşturucuyla yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.M. tutuklanırken, M.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.