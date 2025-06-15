Sokaktan eve bağlanan su hattı patladı

Tekirdağ Süleymanpaşa’da sokaktan eve bağlanan su hortumu patladı, fışkıran su yarım saatte evi bastı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Eskicami-Ortacami Mahallesi Leylak Aralık Sokak’ta, sokaktaki su şebekesinden eve su taşıyan bağlantı hortumu büyük bir gürültüyle patladı. Yüksek basınçla fışkıran su evin içine sıçradı ve kısa sürede binayı su bastı. Yaklaşık yarım saat boyunca kesintisiz akan su, evde hasara yol açtı. Mahallelinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen TESKİ ekipleri, müdahale ederek arızayı giderdi ve su akışını kesti.