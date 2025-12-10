Söke'de sınıf birleştirme tepkisi: "Eğitimden tasarruf olmaz"

Aydın’ın Söke ilçesinde Kisir ve Çavdar ilkokullarında sınıfların birleştirilmesi kararına karşı bugün Hükümet Meydanı’nda eylem düzenlendi.

Öğrenci sayısının 10’un altına düştüğü gerekçesiyle Kisir İlkokulu’nda 1. ve 2. sınıfların, Çavdar İlkokulu’nda ise 3. ve 4. sınıfların bir arada okutulmasına tepki gösteren veliler ve eğitim örgütleri, uygulamanın hem Taşımalı Eğitim Yönetmeliği’ne hem de eğitimde fırsat eşitliğine aykırı olduğunu söyledi. Eylemde, kararın geri çekilmesi için imza toplandı.

Eğitim Sen Söke Temsilciliği Başkanı Murat Karayeğit, eylemde yaptığı konuşmada birleşik sınıf uygulamasının temel haklara aykırı olduğunu vurguladı. Karayeğit, “Bugün 10 Aralık İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin Birleşmiş Milletler tarafından kabulünün 77 yılı. Ülkemizin de imzacısı olduğu insan hakları Evrensel bildirgesinde tanınan haklardan bir tanesi de eğitim hakkıdır. Anayasamızın 42. maddesi eğitimin kamusal bir hak olduğunu tanımlamaktadır. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel kanuna göre de eğitimde fırsat eşitliği esastır” dedi.

Karayeğit, sınıfların birleştirilmesi kararının çocukların eğitim hakkını zedelediğini belirterek şöyle devam etti: “Bugün burada toplanan bizler, çocuklarımızın kamusal, nitelikli, bilimsel eğitim hakkını ve eğitimde fırsat eşitliğini talep etmek üzere toplandık. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Dairesi tarafından yönetici ve öğretmenlerin norm kadro belirleme yönetmeliğine dayanarak aldığı haksız kararına itiraz ediyoruz. Yukarıda belirttiğimiz yasal hakların yok sayıldığı, çocuklarımızın nitelikli eğitim almasının önüne geçen birleştirilmiş sınıf uygulamasını kabul etmiyoruz. Bu kararı alanlar ve uygulayanlara sesleniyoruz.”

“VİCDANİ BULMUYORUZ”

Karayeğit, yüz binlerce atama bekleyen öğretmen varken sınıf birleştirmenin kabul edilemeyeceğini belirterek, “Eğitim her bireyin eşit koşullarda alması gereken temel bir haktır. 21. yüzyıl Türkiye’sinde yüz binlerce atama bekleyen öğretmen varken, yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda binlerce norm fazlası öğretmen mevcutken, sadece sınıflarda birkaç öğrencinin eksik olmasından dolayı normları kapatılarak sınıflarımızın birleştirilmesini vicdani bulmuyoruz” dedi.

Karayeğit, çağrısını “Eğitimden tasarruf olmaz, eğitim temel bir insan hakkıdır. Her çocuğun nitelikli bir eğitime, eğitimde fırsat eşitliğine hakkı vardır. Çocuklarımızın geleceği ile oynamaya kimsenin hakkı yoktur. Kisir ve Çavdar’daki öğrenci ve velilerimiz yalnız değildir” sözleriyle sonlandırdı.

“SUÇU KIRSALDA YAŞAMAK MIDIR”

Söke Veli-Der Başkanı Mehmet Kaya da karara tepki gösterdi. Kaya, norm fazlası öğretmenler bulunmasına rağmen sınıfların birleştirilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Atama bekleyen onca öğretmen varken, hatta il ve ilçemizde norm fazlası öğretmenlerimiz mevcutken iki okulumuzda sınıfların birleştirilmesi bizlerde şaşkınlık yarattı. Kasım ayı sonuna kadar ayrı sınıflarda eğitim alan Kisir köyümüzdeki 1. ve 2. sınıflarda okuyan yaklaşık 20 çocuğumuz ile Çavdar köyümüzdeki 3. ve 4. sınıfta okuyan 25 çocuğumuz birleştirilmiş sınıflarda eğitim görmeye mecbur bırakılıyor.”

Kaya, yetkililere seslenerek, “Sizler, çocuklarınızın böyle bir eğitim almasını ister misiniz? Aslında cevap oldukça açık” dedi ve uygulamanın pedagojik olarak tamamıyla yanlış olduğunu vurguladı.

"GERİ DÖNÜLEMEZ HASARLARA YOL AÇACAK"

“21. yüzyılda bu uygulamanın kabul edilmesi mümkün değildir. Pedagojiyle bağdaşmayan bu uygulama öğrencilerimizin eğitiminde geri dönülemez hasarlara yol açacaktır. Birleştirilmiş sınıflarda yapılacak eğitim öğretim ne kadar verimli ve nitelikli olur” diye sordu.

Kaya, sözlerine “Öğrencilerin ve ailelerin suçu kırsalda yaşamak, çalışmak ve ülkeye katma değer katmak mıdır? Hangimiz bu çağda çocuğumuzun birleştirilmiş bir sınıfta eğitim görmesini isteriz” diyerek devam etti.

Veli-Der olarak nitelikli eğitimin takipçisi olacaklarını vurgulayan Kaya, konuşmasını şöyle tamamladı: “Özellikle ekonomik gelir seviyesi düşük aile çocuklarının MESEM’lerde sömürüldüğü, yoksul ailelerin çocuklarının eğitimden koparıldığı, cemaat ve tarikatlara teslim edildiği bu düzeni reddediyoruz. İlçemizde yaşanan bu mağduriyetin Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından dikkate alınarak giderilmesini istiyoruz. Eğitim hakkımızdan vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz!”

Eylemin ardından kararın geri çekilmesi talebiyle Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne verilmek üzere imza toplandı.