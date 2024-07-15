Söke'deki yangın 4'üncü gününde: 23 ilden takviye ekip geldi

Aydın'da Söke Kipaş Kağıt Fabrikası’nda 12 Temmuz'da başlayan yangın 4'üncü gününde de devam ediyor. Bölgeye 23 ilden takviye ekip geldi. 240 dönüm alan içerisinde 140 bin ton kağıt yanmaya devam ediyor.

Aydın'ın Söke ilçesindeki kağıt fabrikasında 12 Temmuz'da başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıt depolama alanında başlayan, havadan ve karadan müdahaleye rağmen dün fabrikanın ikinci bölümüne de sıçrayan yangına müdahale sürüyor.

Fabrikanın birinci ve ikinci kısmındaki açık depolama alanında devam eden yangına çevre il ve ilçelerden ilave ekipler de sevk edildi.

Bölgede etkili olan rüzgar ve zaman zaman yangının neden olduğu hortumlar, ekiplerin müdahalesini güçleştiriyor.

Ekiplerin, alevlerin fabrikanın ana üretim hattına sıçramaması için önlem aldığı görülüyor.

23 İLDEN TAKVİYE GELDİ

Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kağıt fabrikasında 12 Temmuz saat 17.00'de yangın çıkmıştı. Aydın Valisi Yakup Canbolat, bölgeye 23 ilden takviye ekip geldiğini belirtmiş, 240 dönüm alan içerisinde 140 bin ton kağıdın yanmaya devam ettiğini açıklamıştı.