Söke - Didim yolunda kaza: 8 yaralı

Aydın Söke-Didim yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, Söke’ye bağlı Tuzburgazı Mahallesi eski Söke-Didim Karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 06 JE 544 plakalı otomobil ile 09 JD 391 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Yaşanan kazada F.Y., A.Y., E.B., G.B., B.B., E.B., T.A. ve S.Ö. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.