Söke halkı kazandı!

Haber Merkezi

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Yeşilköy ve Karacahayıt köyleri arasında bulunan zeytin tarlalarının ortasındaki maden şirketinin ruhsat için Aydın Valiliği'nden aldığı “ÇED gerekli değildir” kararı iptal edildi. Söz konusu karar, yörede yaşayan köylülerde büyük bir sevinç yarattı.

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Yeşilköy ve Karacahayıt köyleri arasında bulunan zeytin tarlalarının ortasında yer alan maden şirketinin, ruhsat için aldığı “ÇED gerekli değildir” kararı için iki köyün muhtarı, hukukçu Mehmet Çilsal aracılığı ile Aydın İdare Mahkemesi’nde kararın iptali için dava açmıştı.

Geçtiğimiz gün görülen davada mahkeme, köylülerin zeytin tarlalarının içinde madencilik faaliyeti gösteren Dinçler Madencilik İnşaat Petrol A.Ş.nin faaliyet alanını genişletmek için almak istediği ruhsata ilişkin Aydın Valiliği tarafından verilen ‘ÇED gerekli değildir” kararını iptal etti.