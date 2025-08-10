Giriş / Abone Ol
Söke-Kuşadası yolu üzeri Yaylaköy mevkiinde bir tarlada yapılan kazı çalışması sonucu yol çökerken, yaşanan olay nedeniyle Söke-Kuşadası Karayolu trafiğe kapatıldı.

Yurt
  • 10.08.2025 23:28
  • Giriş: 10.08.2025 23:28
  • Güncelleme: 10.08.2025 23:30
Kaynak: iHA
Söke-Kuşadası Karayolu'nda yol çöktü
FOTOĞRAF: AA

Söke-Kuşadası yolu üzeri Yaylaköy mevkiinde bir tarlada yapılan kazı çalışması sonucu yol çökerken, yaşanan olay nedeniyle Söke-Kuşadası Karayolu trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Söke-Kuşadası Yaylaköy mevkiinde tarlada yapılan kazı çalışması sonucu yol çöktü.

Yaşanan çökme nedeniyle Söke-Kuşadası arasındaki yol trafiğe kapatıldı. Trafik akışı, alternatif güzergâh olarak Ağaçlı’dan Davutlar istikametine yönlendiriliyor. Yetkililer, sürücülerin uyarılara dikkat etmelerini ve alternatif yolu kullanmalarını istedi.

