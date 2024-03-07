Söke’de 11 yıl hapis cezası ile arana şahıs yakalandı

Aydın’ın Söke ilçesinde hakkında 11 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi’nde “Kilitlenmek Suretiyle Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan aranan ve hakkında toplam 11 yıl 3 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.U. isimli şahıs yakalandı. Şüpheli şahsın Söke T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü olarak bulunan bir şahsın kaçmasına yardımcı olduğu tespit edildi. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 adet tabanca ile şarjöre takılı vaziyette 5 adet fişek ele geçirildi. Şahıs adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.