Söke’de 449 işyeri denetlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınladığı genelge sonrasında Türkiye’nin 81 linde eş zamalı yapılması planlanan toplu tüketim yapılan yerlerdeki denetimler tamamlandı.

Lokanta, restoran, kafeterya gibi işyerlerinin kayıt altına alınıp alınmadığı, izlenebilirlik şartlarını sağlayıp sağlamadığı, asgari teknik, hijyenik ve muhafaza şartlarına uyulup uyulmadığına yönelik denetimler 21 Ağustos ile 8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. Söke İlçe Tarım Müdürlüğü’ne bağlı yetkili gıda personeli tarafından belirtilen zaman zarfında 449 adet toplu tüketim yapılan işyerinin denetlendiği bilgisi verildi.

Gıdanın her adımını kontrol altında tutmanın ve vatandaşlara güvenilir gıda sunmayı hedefleyen denetimlerin sürdürüleceği ifade edildi.