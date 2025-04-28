Söke’de atık kağıt getiren tırda yangın çıktı

Aydın’ın Söke ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan Kipaş Kağıt Fabrikası’na atık kâğıt taşıyan bir tırda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.,



Yangında, alevler kısa sürede tırı sararken, çevrede büyük panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine hızla Söke İtfaiye ekipleri ve OSB acil müdahale birimleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tırda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.



Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.