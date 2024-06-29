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Söke’de çıkan yangında 120 dönüm zeytinlik yandı

Aydın’ın Söke ilçesinde çıkan yangında 120 dönüm zeytinlik alan, 50 arı kovanı ve 2 römork zarar gördü.

Ajans Haberleri
  • 29.06.2024 17:36
  • Giriş: 29.06.2024 17:36
  • Güncelleme: 29.06.2024 17:36
Kaynak: İHA
Söke’de çıkan yangında 120 dönüm zeytinlik yandı

Yangın, saat 14.10 sıralarında Sayrakçı Mahallesi’ndeki zeytinlik alanda çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan 2 helikopter, karadan 6 arazöz, 3 jandarma asayiş ekibi müdahale etti.

Yangında 120 dönüm zeytinlik, 50 arı kovanı, 2 römork zarar gördü. Yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışması yapıldığı bildirildi. 

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