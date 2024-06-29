Söke’de çıkan yangında 120 dönüm zeytinlik yandı
Aydın’ın Söke ilçesinde çıkan yangında 120 dönüm zeytinlik alan, 50 arı kovanı ve 2 römork zarar gördü.
Kaynak: İHA
Yangın, saat 14.10 sıralarında Sayrakçı Mahallesi’ndeki zeytinlik alanda çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangına havadan 2 helikopter, karadan 6 arazöz, 3 jandarma asayiş ekibi müdahale etti.
Yangında 120 dönüm zeytinlik, 50 arı kovanı, 2 römork zarar gördü. Yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışması yapıldığı bildirildi.