Söke’de halk yürüyüşüne çağrı: Laik, bağımsız, demokratik bir Türkiye için yürüyelim

Halil ERTUNÇ

SOL Parti’nin öncülüğünde, aylardır ülkenin dört bir köşesinde düzenlenen halk yürüyüşleri Aydın Söke’de devam edecek.

Siyasal İslamcı rejime karşı halkın birleşik mücadelesine çağrı niteliği taşıyan yürüyüş, “Soyguna, vurguna, karanlığa karşı; emek, toprak, doğa, demokratik Türkiye için” sloganı ile gerçekleştirilecek. Yürüyüş, 28 Şubat Cumartesi (yarın) saat 14.00’te Söke Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek.

Söke SOL Parti yaptığı açıklamada, “Şeriatı savunmanın fiilen serbest, laikliği savunmanın hukuken suç sayıldığı; suçsuzların cezaevlerinde, suçluların dışarıda dolaştığı; soframızdaki lokmanın, gençlerin geleceğinin, kadınların yaşamının çalındığı; havamızın, suyumuzun, toprağımızın, tüm yaşam alanlarımızın talan edildiği; sürekli bir savaşın kıyısında yaşatıldığımız günlerden geçiyoruz. Bütün bunların sebebi olan siyasal İslamcı tek adam rejiminden kurtulmak için Türküyle, Kürdiyle, Alevi’siyle, sunisiyle, işçisiyle, memuru, köylüsüyle hep beraber ‘birleşik bir mücadele’ yürütmeye ihtiyacımız var. Partimizin görünür olmasından çok, Söke’nin sorunlarını görünür kılmayı hedeflediğimiz bu yürüyüşe, kendi pankartınız ve dövizlerinizle katılmanız, bu ‘birleşik mücadeleye’ güç verecektir” denildi.

SOL Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Ozan Sürer de şunları dile getirdi: “Türkiye, ekonomik ve siyasi bakımdan çok derin bir krize sürüklendi. Bu çöküş; bir yandan köprüleri satmaya kadar uzanan bir soygun düzeniyle, öte yandan emekçilerin sefalete mahkûm edilmesine dayalı büyük bir servet transferiyle kendini ortaya koyuyor. Yaşananlar, sömürünün giderek derinleşmesinden başka bir şey değildir. Bu çöküş, dinî bir örtü altında saklanmaya çalışılıyor. Bunun için, 5-6 yaşındaki çocuklar dâhil olmak üzere tüm eğitim kurumları baskı altına alınmak isteniyor. Cumhuriyet’in başta laiklik olmak üzere tüm ilerici değerleri yok edilerek adım adım inşa edilen bu sömürü düzeni, ülkemizi Amerikan çıkarlarının Orta Doğu’daki ileri karakolu hâline getirmektedir. Bugün laikliğe yönelik saldırılar, iktidarın manipüle etmeye çalıştığı gibi inançlara dair bir tartışma değildir.”

LAİK BİR TÜRKİYE’Yİ KURMA MÜCADELESİ

Sürer şu ifadeleri kullandı: “Bu saldırılar, ülkenin geleceğine; yarın hangi değerleri temsil edeceğine ve Türkiye’nin Amerikan politikaları doğrultusunda Orta Doğu’da yeni felaketlere sürüklenip sürüklenmeyeceğine ilişkindir. Bu mücadele; mevcut iktidarın ve tek adam rejiminin arkasında büyütülen karanlık güçlere, halkın yoksulluğu pahasına zenginleşen bir avuç haramiye ve ülkemize dayatılan gerici kuşatmaya karşı verilen bir mücadeledir. Bu mücadele, özgür, demokratik, laik ve eşit bir Türkiye’yi kurma mücadelesidir.”

∗∗∗

GELECEK YOLUNDA HEP BERABER

Ankara’da 1 Mart pazar günü saat 12.30’da Sakarya Caddesi’nde laiklik vurgusuyla buluşma gerçekleştirilecek. “Laiklik, özgürlük, demokrasi buluşması” adı verilen buluşma için yurttaşlara katılım çağrısı yapıldı. Açıklamada, “Haklarımızı, hayatlarımızı, yaşamlarımızı iktidarın gerici zihniyetine teslim etmeyeceğiz” denildi. “Eşit, özgür gelecek yolunca hep beraber” çağrısıyla buluşma için, 1 Mart Pazar günü saat 12.30’da Ankara Sakarya Caddesi’nde bir araya gelinecek.