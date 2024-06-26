Söke’de kaza: 2 yaralı

Söke’de İsmet İnönü Caddesi Madenciler Köprüsü Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında, motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi’nden yola çıkan R.Kıpık yönetimindeki 09 JY 758 plakalı motosiklet, İ. Durunay idaresindeki 09 BM 839 plakalı araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü R. Kıpık ve yolcu konumundaki A. Kıpık yere düşerek hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.