Söke’de kum yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen kazada kum yüklü kamyon devrilirken, sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.
Kaynak: İHA
Kaza Söke’nin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kavşağında gerçekleşti. Söke’den Milas yönüne gitmekte olan 35 MGZ 14 plakalı kum yüklü kamyon, kavşağı geçtikten sonra direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yan devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, ilk müdahalesi olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri tarafından yapıldı.
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