Söke’de otluk alandaki yangın söndürüldü

Aydın’ın Söke ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Çeltikçi Mahallesi Mehmetçik Caddesi üzerinde bulunan dağlık bölgede kuru otlar alev aldı. Yangının bildirilmesi üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak bölgede soğutma çalışması başlatıldı.