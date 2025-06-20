Söke’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Aydın’ın Söke ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.



Kaza, Söke OSB yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ç. idaresindeki 09 SK 610 plakalı otomobil ile A.S. yönetimindeki 09 AOL 814 plakalı motosiklet, alışveriş merkezi girişinde çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü A.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, trafik akışı polis ekiplerinin yönlendirmesiyle kontrollü şekilde sağlandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.