Söke’de seyir halindeki araç alevlere teslim oldu

Aydın’ın Söke ilçesinde seyir halindeki bir araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.



Yangın Argavlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev alan araç kısa sürede tamamen alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, araç kullanılmaz hale geldi.



Yangınla ilgili inceleme sürüyor.