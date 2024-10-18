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Söke’de trafik kaza: 1 yaralı

Aydın’ın Söke ilçesinde otomobil ve motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 18.10.2024 22:39
  • Giriş: 18.10.2024 22:39
  • Güncelleme: 18.10.2024 22:39
Kaynak: İHA
Söke’de trafik kaza: 1 yaralı



Kaza, Bağarası yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, L.T. yönetimindeki 09 AAK 589 plakalı otomobil ile M.A. idaresindeki 09 ANY 024 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen M.A. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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